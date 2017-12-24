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Beşiktaş yönetimi, Domagoj Vida'nın formalı fotoğrafı için tepkili

Hırvat stoperin formalı fotoğrafının sosyal medyaya düşmesi, taraftarları sevindirirken, tanıtım için yoğun hazırlık yapan yönetimin tepkisini çekti.

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Devre arası transfer dönemi için aylar öncesinden anlaştığı Domagoj Vida’yı önümüzdeki günlerde büyük ses getirecek bir kampanyayla resmen açıklamaya hazırlanan Beşiktaş Yönetimi, Hırvat stoperin siyah-beyaz formalı fotoğrafının ortaya çıkmasıyla adeta şoke oldu.

Önceki gece geç saatlerde sosyal medyada ortaya çıkan bu fotoğraf nedeniyle Beşiktaş taraftarı sevince boğulurken, aynı mutluluğu siyah-beyazlı yönetim yaşayamadı. Bu duruma çok sinirlenen Başkan Fikret Orman’ın talimatıyla, fotoğrafın kim tarafından sızdırıldığı araştırılırken, Vida’nın da henüz resmi sözleşmeyi imzalamadığı öğrenildi.

Dinamo Kiev’le sözleşmesi 31 Aralık’ta bitecek olan Vida’ya ön protokol imzalatan Beşiktaş Yönetimi, 28 yaşındaki başarılı stoperle kısa süre içinde resmi mukavele yapacak. Pepe gibi bonservis bedeli bulunmayan Vida’nın, Beşiktaş’a 3,5 yıllık imza atması bekleniyor.

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