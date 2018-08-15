Beşiktaş yönetimi, Origi için İngiltere seferine çıktı

Başkan Fikret Orman’ın Talisca’nın gidişinin ardından “Önceliğimiz hücumcu orta saha” dese de Linz ve Akhisar maçlarında problemin yine 9 numara olduğu görüldü. Oğuzhan’ın 10 numaradaki performansı nedeniyle fikrini değiştiren yönetim, Origi için İngiltere seferine çıktı.

MAESTRO OZZiE

KAPTAN Oğuzhan Özyakup’un LASK Linz ve Akhisar Belediyespor maçlarında 10 numara pozisyonundaki performansı sonrası, Siyah-Beyazlılar’da sorunun hücumcu orta saha değil forvet olduğu bir kez daha gün yüzüne çıktı. Başkan Fikret Orman’ın Anderson Talisca’nın ayrılmasının ardından “Önceliğimiz hücumcu orta saha” dese de görünen sorun yine 9 numara… Geçen sezondan beri devam eden probleme bir türlü çare olamayan Negredo ve Vagner Love’ı elden çıkarmak isteyen Siyah-Beyazlılar, ‘gol atabilen’ bir forvet arayışında…

ORİGİ YENİDEN LİSTEDE

CYLE Larin’in birkaç maçlık performansına rağmen özellikle Akhisar karşısında durgun futbolu teknik direktör Şenol Güneş’i de isyan ettirdi. Yükselen kur nedeniyle tüm kulüpler gibi Beşiktaş’ın da bütçesini sarsmasına rağmen arayışlarını sıklaştıran yönetim de Güneş’in isteği üzere önceliğini yeniden golcü transferine verdi. Transfer döneminde, eski yıldızları, Aboubakar, Liverpool’dan Daniel Sturridge, Hollandalı, Bas Dost gibi üst düzey golcülerin peşine düşen Siyah-Beyazlılar, Liverpool’un kadrosunda düşünmediği Divock Origi’yi listeye aldı.

BEŞİKTAŞ’A GİTMESİ EN İYİSİ

TRANSFERİN başladığı günlerde Liverpool’un diğer bir yıldızı Sturridge’den umduğunu bulamayan yönetim, Origi için tekrar kollar sıvadı. ABD’nin ünlü spor kanalı ESPN’in Premier Lig yorumcusu Shaka Hislop da Beşiktaş’ın Origi ilgisini doğrulayarak, “Liverpool ve Klopp, Origi'ye izin vermeli. Beşiktaş onun için iyi bir adres. Hem oyuncu hem de kulüpler için bu transfer oldukça mantıklı” dedi. Geçen sezonu Bundesliga ekiplerinden Wolfsburg’da tamamlayan 23 yaşındaki Belçikalı yıldız, Almanya’da tüm kulvarlarda 36 maçta 7 gol, 3 asistlik performans gösterdi.

(Güneş)