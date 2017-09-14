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Beşiktaş yönetimi Porto galibiyetinin priminin yarısını futbolculara dağıtacak

Devler Ligi'ne sükseli bir başlangıç yapan Beşiktaş'ta, yönetimden futbolculara jest geldi.

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Şampiyonlar Ligi G Grubu'ndaki ilk maçında deplasmanda Porto'yu 3-1 yenen Beşiktaş'ta keyifler yerinde. 
 
Devler Ligi'ne sükseli bir başlangıç yapan siyah-beyazlılarda, yönetimden futbolculara jest geldi. Porto galibiyeti nedeniyle UEFA'dan gelecek bir buçuk milyon Euro'luk primin yarısı futbolculara dağıtılacak. Yönetim böylelikle ligde ve Şampiyonlar Ligi'nde zorlu periyoda giren takımın moralini de yüksek tutmak istiyor.
 
Diğer yandan Cenk Tosun'un Porto'ya attığı gol Şampiyonlar Ligi'nde haftanın golü kategorisine aday oldu. UEFA'nın internet sitesinde yer alan listeye göre, Cenk Tosun'un yanı sıra Barcelona'dan Lionel Messi, Chelsea'den Pedro Rodriguez, Borussia Dortmund'dan Andriy Yarmolenko ve Tottenham'dan Harry Kane'in golleri de adaylar arasında yer aldı. (beIN SPORTS)

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