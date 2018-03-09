Beşiktaş yönetimi şampiyonluğa inanıyor...

Camianın görüşü şöyle: En kritik maçımız Gençlerbirliği'yle. 10'da 10 yaparsak, Galatasaray ve Başakşehir'den biri 10'da 9 yapsa bile averajla şampiyonuz. Artık tüm motivasyonumuz lig için.

ŞAMPİYONLUK yolunda F.Bahçe ve Trabzonspor engelini aşarak çok önemli bir aşama kaydeden Beşiktaş’ta yöneticiler, üst üste 3. kupaya ulaşacaklarına inanıyor. Siyah-Beyazlı yönetimin bu konudaki görüşleri şöyle:

Fenerbahçe ve Trabzonspor galibiyetlerinden sonra takımın morali ve havası en üst noktaya ulaştı. Bunun üst üste 3. şampiyonluk yolunda çok önemli bir aşama olduğunu biliyoruz. Ancak devamını getirmenin ne kadar önemli olduğunun da farkındayız. Bu galibiyetlerden sonra iplerin bizim elimize geçmiş olmasını çok önemsiyoruz. Bunun anlamı şu, ‘Beşiktaş kalan 10 maçın hepsini kazanırsa şampiyon olabiliyor. Bu matematik bizim için ekstra bir motivasyon sağlayacak.

G.BİRLİĞİ KAYBETTİ, TEHLİKE ARTTI

Kalan periyotta 10’da 10 yapacak gücümüz ve kalitemiz var. Bu durumda Başakşehir ve G.Saray’dan biri 10’da 9 yapsa bile averajla biz şampiyon oluruz. Oynadığımız futbolla bunu başarabileceğimizi gösterdik. Bu yolda Gençlerbirliği bizim için kritik bir öneme sahip. G.Birliği bize ters gelen bir takım. En formsuz dönemlerinde bile bizden puan aldıkları oldu. O yüzden ‘Sahamızda oynuyoruz, rahat kazanırız’ düşüncesinde olmadan bu maçta işi sıkı tutmalıyız. Bu hafta sahalarında kaybetmeleri de bizim maçımızı onlar açısından çok önemli bir konuma soktu.

TRABZON MAÇI ÖNEMLİ BİR ÖLÇÜ

Dikkatli ve motive olmalıyız. Gençlerbirliği’ni yenersek önemli bir psikolojik eşiği aşmış olacağız Türkiye’nin futbol kalitesi bakımından en iyi takımı olduğumuz gerçeğini herkes kabul ediyor. Fatih Hoca bile takımının 20 dakika futbol oynadığını, sonra performans düşüklüğü yaşadığını söylüyor. Üst üste 2 Fenerbahçe ve ardından Trabzonspor maçlarında gördük ki Beşiktaş’ın bu anlamda gücü çok iyi. Trabzon maçının 2. yarısında daha etkili olmamızı bu açıdan da önemsiyoruz. Bu enerjiyi Trabzon deplasmanında ortaya koyabilmek önemliydi.

(Aksam)