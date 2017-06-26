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Beşiktaş yönetimi Talisca'nın maaşına zam yaptı

Beşiktaş Yönetimi, ücretine zam talebinde bulunan Anderson Talisca'ya olumlu yanıt verdi.

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Futbol komitesi yaptığı değerlendirme sonunda, Brezilyalı futbolcunun yıllık ücretinin 1 milyon Euro arttırılması kararını aldı.

Geçen sezon 1.5 milyon Euro garanti ücret alan 23 yaşındaki oyuncu, gelecek sezon 2.5 milyon Euro kazanacak.

Sezon devam ederken de yönetim ile maaşının artırılması için görüşen Talisca, yüzde yüz zam istemiş ve 3 milyon Euro talep etmişti.

Beşiktaş geçen sezon 2 milyon Euro karşılığında Benfica'dan kiraladığı Brezilyalı futbolcu için gelecek sezon için de 2 milyon Euro kiralama bedeli ödedi.

Siyah beyazlılar satın alma opsiyonu 25 milyon Euro olan Talisca'yı sezon sonunda bonservisi ile kadrosuna katmak isterse ödediği kiralama bedeli hesaba katılacak. Bu da siyah beyazlıların Talisca’nın bonservisi için 21 milyon Euro ödeyeceği anlamına geliyor.

Geçen sezon Beşiktaş'ın şampiyonluğunda önemli rol oynayan Brezilyalı futbolcu, 33 maçta 17 gol atarken 6 da asist yaptı.

(Ntvspor)

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