Beşiktaş yönetiminden Şenol Güneş'e büyük destek

Ziraat Türkiye Kupası'nda perşembe günü tekrar oynanmasına karar verilen Fenerbahçe maçına çıkmama kararı alan siyah-beyazlılar yarına kadar dinlendikten sonra akşam yapacağı idmanla Kayserispor hazırlıklarına başlayacak.

Galatasaray'a karşı alınan mağlubiyetle zirveden 4 puan birden uzaklaşan ve 4. sıraya yerleşen siyah-beyazlılarda teknik ekip oyuncuları kalan 3 maça motive etmek için yoğun mesai harcıyor.

Kritik derbide sakatlanarak oyundan çıkan Negredo ve Pepe'den gelen haberler ise moralleri bozdu. Sol ayak bileğinde iç yan bağ yırtığı oluşan iİspanyol forvet sezon kapatırken, Portekizli savunmacının ise sol arka adelesinde yırtık bulunduğu ve 10 gün antrenmanlarda yer alamayacağı bildirildi. Tosic'in de cezalı duruma düşmesi nedeniyle Güneş'in savunmanın göbeğini Vida - Medel ikilisinden kuracağı, forvette de Pektemek ya da Love'dan birini görevlendireceği kaydedildi.

Öte yandan yönetimin yaşanan süreç nedeniyle oldukça yıprandığı gözüken Şenol Güneş'in moralini arttırmak için hafta boyunca sık sık Nevzat Demir Tesisleri'ne gideceği öğrenildi.

(Bein Sports)