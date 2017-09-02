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Beşiktaş Yunus Mallı için devreye girdi

Siyah-beyazlı yönetimin gurbetçi futbolcunun ağabeyi İlhan Mallı ile masaya oturduğu öğrenildi.

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Siyah-beyazlı yönetimin gurbetçi futbolcunun ağabeyi İlhan Mallı ile masaya oturduğu öğrenildi.

Beşiktaş'ın, Wolfsburg forması giyen Yunus Mallı'yı kiralamak için harekete geçtiği ileri sürüldü.

Siyah-beyazlı yöneticilerin forvet arkasında görev yapan 25 yaşındaki milli futbolcunun abisi İlhan Mallı ile görüşmelerde bulunduğu gelen bilgiler arasında.

Geçen sezonun devre arasında Mainz'dan Wofsburg'a 12.5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında transfer olan Yunus Mallı, yeni sezonda takımının oynadığı iki maçta sadece 18 dakika süre alabildi.

(Sabah)

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