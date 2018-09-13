Beşiktaş'a 10 milyon euro'luk sponsor geliri

Siyah-beyazlıların, Japonya'dan bir firmayla ses getirecek bir sponsorluk anlaşmasına imza atmanın hazırlıkları içinde oldukları öğrenildi. Hatta söz konusu firmanın İstanbul'a geldiği ve temasların hız kazandığı da sızan haberler arasında yer alıyor.

Japon yetkililerin, önce yönetimle biraraya geldiği bu hafta içinde teknik direktör Şenol Güneş ile yardımcıları Guti ve İlhan Mansız'ın yanı sıra futbol takımı oyuncularıyla da biraraya gelerek bir tanışma toplantısı gerçekleştirileceği öğrenildi. Temasların ardından ise sponsorluk anlaşmasına imza atılmasının beklendiği ifade edildi. Anlaşmanın detayları ise siyah-beyazlı taraftarları heyecanlandıracak cinsten. Beşiktaş'ın, atılacak imzalar karşılığında 10 milyon Euro nakit girdisi sağlayacağı kaydedildi.

Anlaşmanın asıl can alıcı noktasının ise sponsorluğu üstlenen Japon firması tarafından yapılacak bir yıldız oyuncu transferi olduğu belirtildi. Sözleşme gereği, siyah-beyazlı takımın el sıkıştığı bir oyuncu devre arası transfer döneminde maliyeti söz konusu Japon firma tarafından karşılanarak siyah-beyazlı takıma kazandırılacak. Beşiktaş Futbolcu İzleme Ekibinin, şimdiden yıldız oyuncu arayışlarına hız verdiği de sızan haberler arasında yer alıyor.

(Yeni Şafak)