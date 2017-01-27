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Beşiktaş Lacina Traore'yi gündemine aldı

Forvet arayışlarına devam eden ve Demba Ba'yı Pazartesi günü İstanbul'a getirmeyi düşünen Beşiktaş, Fildişili golcü Lacina Traore ile ilgileniyor.

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Jackson Martinez ile de ilginenen ve daha sonra kapsama alanına Emmanuel Adebayor’u da alan Beşiktaş’ın son gözdesi Lacina Traore oldu.
 
Olcay Şahan ve özellikle Kerim Frei’ın elden çıkarılmasının ardından yeni transfer yapma konusunda eli rahatlayan Kartal, CSKA Moskova’da forma giyen 27 yaşındaki futbolcu için nabız yoklamaya başladı.
 
Teknik direktör Şenol Güneş’in pivot forvet konusunda ısrarcı olması nedeniyle 2,03 cm. boyundaki Fildişili oyuncuya yönelen Beşiktaşlı kurmaylar, Demba Ba’nın sağlık raporlarında herhangi bir soruna rastlanması halinde Traore’yi kiralayacak.
 
RUSYA’DA MUTLU DEĞİL
 
CSKA’da da kiralık olarak oynayan Traore’nin bonservisini elinde bulunduran Monaco yetkilileri ile bir araya gelen Siyah-Beyazlı yöneticiler, yapılan ilk görüşmede masadan olumlu kalktı.
 
Rusya’da fazla şans bulamadığı için mutlu olmayan Fildişili oyuncunun ayrılmak istediği ve bu yüzden Beşiktaş’ta oynamaya sıcak baktığı öğrenildi.
 
Siyah-Beyazlılar, defans bölgesindeki oyuncusu Rhodolfo’yu satması halinde ise hem Demba Ba hem de Traore transferini gerçekleştirecek.

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