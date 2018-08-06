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Beşiktaş'a Chadli transferinde rakip çıktı

Fransa Ligi ekiplerinden Lyon'un Beşiktaş'ın transfer listesinde yer alan Nacer Chadli ile ilgilendiği iddia edildi.

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Beşiktaş'ın transfer listesinde yer alan Nacer Chadli için devreye Fransa Ligi ekibi Olimpik Lyon girdi.

Belçika basınının haberine göre hala West Bromwich Albion'da oynayan Chadli ile Beşiktaş ve diğer Türk takımlarının dışında son olarak Lyon ilgileniyor.

Takımın yıldız futbolcusu Nabil Fekir'i Liverpool'a satmaya yakın olan Lyon'un Fekir'in boşluğunu Chadli ile dolduracağı belirtildi.

''TAKIMA KATILDI''

West Brom teknik direktörü Darren Moore, geçtiğimiz günlerde Chadli hakkında ''Sezon öncesi kampını kaçırdıktan sonra antrenmanlara katıldı. Chadli, West Bromwich Albion'un oyuncusu. Eğer ayrılırsa ilk olarak siz duyarsınız. Chadli antrenmanlara döndü ve Salı günü oynanacak Nottingham Forest maçında oynayacak.'' sözlerini kullanmıştı.

(Sporx)

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