Beşiktaş'a dev gelir, ne kazandılar?
Siyah beyazlılar 1.5 yılda yaptığı futbolcu satışlarıyla kasasını doldurdu.
Beşiktaş, Kerim Frei’ın Birmingham’a transferi resmiyet kazanırsa; son 1.5 yılda futbolcu satışı ve kiralama bedeli olarak kasasına toplam çok önemli bir meblağ koymuş olacak.
İşte Beşiktaş'ın son 1.5 yılda giden futbolcular ve elde edilen gelir:
Kerim Frei (Birmingham) 2.5 milyon Euro
Olcay Şahan (Trabzonspor) 200 bin Euro
Denys Boyko (Malaga) 435 bin Euro (K)
Atınç Nukan (Leipzig) 5 milyon Euro
Alexis Delgado (Alaves) 400 bin Euro
Ersan Gülüm (Hebei Fortune) 7 milyon Euro
A.Milosevic (Darmstadt) 200 bin Euro (K)
Günay Güvenç (Göztepe) 75 bin Euro
Cenk Gönen (G.Saray) 600 bin Euro
Gökhan Töre (West Ham) 3 milyon Euro (K)
Jose Sosa (AC Milan) 7.5 milyon Euro
Demba Ba (S.Shenhua) 13 milyon Euro
Toplam: 40 milyon Euro / 163 milyon TL
Habertürk
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