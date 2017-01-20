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Beşiktaş'a dev gelir, ne kazandılar?

Siyah beyazlılar 1.5 yılda yaptığı futbolcu satışlarıyla kasasını doldurdu.

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Beşiktaş, Kerim Frei’ın Birmingham’a transferi resmiyet kazanırsa; son 1.5 yılda futbolcu satışı ve kiralama bedeli olarak kasasına toplam çok önemli bir meblağ koymuş olacak.
 
İşte Beşiktaş'ın son 1.5 yılda giden futbolcular ve elde edilen gelir:
 
Kerim Frei (Birmingham) 2.5 milyon Euro
 
Olcay Şahan (Trabzonspor) 200 bin Euro
 
Denys Boyko (Malaga) 435 bin Euro (K)
 
Atınç Nukan (Leipzig) 5 milyon Euro
 
Alexis Delgado (Alaves) 400 bin Euro
 
Ersan Gülüm (Hebei Fortune) 7 milyon Euro
 
A.Milosevic (Darmstadt) 200 bin Euro (K)
 
Günay Güvenç (Göztepe) 75 bin Euro
 
Cenk Gönen (G.Saray) 600 bin Euro
 
Gökhan Töre (West Ham) 3 milyon Euro (K)
 
Jose Sosa (AC Milan) 7.5 milyon Euro
 
Demba Ba (S.Shenhua) 13 milyon Euro
 
Toplam: 40 milyon Euro / 163 milyon TL
 
Habertürk

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