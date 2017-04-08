Beşiktaş'ta Cenk Tosun cezalı duruma düştü, Quaresma sakatlandı
Spor Toto Süper Lig'de Trabzonspor'a konuk olan Beşiktaş'ta Quaresma sakatlanarak oyundan alınırken, Cenk Tosun da gördüğü kartla cezalı duruma düştü.
Beşiktaş'ta Cenk Tosun 32.dakikada Onazi'ye yaptığı müdahaleyle sarı kart gördü ve Adanaspor maçında cezalı duruma düştü. Quaresma ise 33.dakikada sakatlandı ve yerini Aboubakar'a bıraktı.
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