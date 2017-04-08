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Beşiktaş'ta Cenk Tosun cezalı duruma düştü, Quaresma sakatlandı

Spor Toto Süper Lig'de Trabzonspor'a konuk olan Beşiktaş'ta Quaresma sakatlanarak oyundan alınırken, Cenk Tosun da gördüğü kartla cezalı duruma düştü.

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Beşiktaş'ta Cenk Tosun 32.dakikada Onazi'ye yaptığı müdahaleyle sarı kart gördü ve Adanaspor maçında cezalı duruma düştü. Quaresma ise 33.dakikada sakatlandı ve yerini Aboubakar'a bıraktı.

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