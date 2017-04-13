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Marcelo rövanş maçında forma giyemeyecek!

Beşiktaş’ın başarılı stoperi Marcelo, Lyon maçının 21. dakikasında sarı kart gördü ve rövanş maçında cezalı duruma düştü.

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Beşiktaş’ın başarılı stoperi Marcelo, Lyon maçının 21. dakikasında sarı kart gördü ve rövanş maçında cezalı duruma düştü.

Ayrıca Lyon’un sağ beki Rafael de gördüğü sarı kartla rövanş maçında oynayamayacak.

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