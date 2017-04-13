Marcelo rövanş maçında forma giyemeyecek!
Beşiktaş’ın başarılı stoperi Marcelo, Lyon maçının 21. dakikasında sarı kart gördü ve rövanş maçında cezalı duruma düştü.
Beşiktaş’ın başarılı stoperi Marcelo, Lyon maçının 21. dakikasında sarı kart gördü ve rövanş maçında cezalı duruma düştü.
Ayrıca Lyon’un sağ beki Rafael de gördüğü sarı kartla rövanş maçında oynayamayacak.
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