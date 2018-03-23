Beşiktaş'a Mario Götze teklifi

Almanya Milli Takımı'nın ve Borussia Dortmund'un yıldızı olan Mario Götze için sürpriz bir iddia gündeme geldi. Kiralık sözleşmesi sona erecek olan Talisca'ya alternatif olarak Lucas Paqueta'ya alternatifte tutan, Fortounis'le de görüşemelere devam eden Beşiktaş'a; şimdi de Mario Götze ismi önerildi.

'10 milyon euro'ya biter'

Şenol Güneş'e Balotelli'yi aldırmayan ve bazı oyuncular konusunda bilgi veren dostlarının, "Brezilyalılara büyük paralar vermek büyük risk. Neden Dortmund'tan Götze için şansınızı denemiyorsunuz. 10 milyon euro'ya bu transferi bitirebilirsiniz" diyerek tavsiyede bulundukları ifade edildi.