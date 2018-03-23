Beşiktaş'a Mario Götze teklifi
Talisca ile yollarını ayırmaya hazırlanan Beşiktaş'a Alman yıldız Mario Götze teklif edildi.
Almanya Milli Takımı'nın ve Borussia Dortmund'un yıldızı olan Mario Götze için sürpriz bir iddia gündeme geldi. Kiralık sözleşmesi sona erecek olan Talisca'ya alternatif olarak Lucas Paqueta'ya alternatifte tutan, Fortounis'le de görüşemelere devam eden Beşiktaş'a; şimdi de Mario Götze ismi önerildi.
'10 milyon euro'ya biter'
Şenol Güneş'e Balotelli'yi aldırmayan ve bazı oyuncular konusunda bilgi veren dostlarının, "Brezilyalılara büyük paralar vermek büyük risk. Neden Dortmund'tan Götze için şansınızı denemiyorsunuz. 10 milyon euro'ya bu transferi bitirebilirsiniz" diyerek tavsiyede bulundukları ifade edildi.
21 MİLYON EURO'YU VERMEK DOĞRU MU?
Beşiktaş'ta Anderson Talisca tartışması iyice alevlendi. Brezilyalı yıldızın bonservisi için Benfica'ya 21 milyon euro ödenirse karşılığının alınıp alınamayacağı sorgulanmaya başlandı.
Avrupa'da Talisca tarzı oyunculara ödenen rakamlar araştırılırken; Avrupa'nın devlerinin '10 numaralara' eskisi kadar itibar etmediği ve para ödemediği bilgisi ortaya çıktı. Örneğin Ajax, Ziyech'e 11 milyon euro ödedi; Hollanda'da 8 gol ve 12 asistle oynadı, talibi yok. Yine Ajax, Davy Klaasen'i Everton'a 27 milyon euro'ya sattı, oyuncu adeta kayboldu gitti.
(Fotomac)
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