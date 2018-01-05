Beşiktaş'a Slimani'den kötü haber

Beşiktaş'ın transferdeki 1 numaralı hedefi haline gelen Islam Slimani için işler yolunda gitmiyor. Cenk Tosun'u Everton'a göndermesinin ardından, yıldız futbolcunun yerini doldurmak için harekete geçen siyah-beyazlılar, Leicester City'nin Cezayirli forvetini gözüne kestirmişti.

Kiralık vermek istemiyorlar

Ancak İngiliz ekibine yakın kaynaklardan edinilen bilgiye göre Leicester City futbolcuyu kiralık vermek istemiyor. Bunun temel sebebiyse ara transfer döneminde yapılacak transfere kaynak yaratma ihtiyacı... Sakatlıklar nedeniyle takımın savunma hattını kurmakta zorluk yaşayan teknik direktör Claude Puel, bu bölgeye takviye istedi.

Cenk'ten gelen Slimani'ye

Slimani'yi satarak elde edeceği kaynakla bu bölgeye takviye yapma niyetindeki mavi-beyazlıların, takımda birinci forvet olamayan Cezayirli futbolcuyu bu yüzden bonservisiyle elinden çıkarmak istiyor. Slimani'yi iki sene önce 29 milyon sterline kadrosuna katan Leicester City'nin, bu bedele yakın bir fiyata kendisini razı olduğu öğrenildi. Bu durumda Beşiktaş'ın Cenk'ten kazandığı parayı Slimani için Leicester'a vermesi gerekecek.

İki kulüp daha peşinde

Beşiktaş'ın dışında iki İngiliz ekibinin de Islam Slimani için İngiliz ekibinin kapısını çaldığı ortaya çıktı. Newcastle United ve Watford'un oyuncuyu transfer etmek istediği ve istenen bonservis bedelini vermeye yakın iki ekip oldukları iletildi. Slimani'nin takımdan ayrılmayı düşündüğü, ayrıca Şampiyonlar Ligi'nde yola devam eden Beşiktaş'a transfer olmaya da sıcak baktığı belirlendi.

Oynadığında boş geçmiyor

29 yaşındaki futbolcunun geride kalan, sezonun ilk yarısında performansının hiç de kötü olmadığı da tespit edildi. Forma giydiği 15 maçta sadece 5 gol atıp-1 asist yapan futbolcu için bu rakamların yanıltıcı olduğu tespit edildi. Çünkü Slimani bu 15 maçın sadece 5'inde ilk 11 oynadı ve bu beş maçta 5 kez fileleri havalandırdı.

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