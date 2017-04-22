Fikret Orman: Kadroyu bozmadan birkaç transfer yapacağız

Siyah-beyazlı kulübün başkanı, Lyon maçı sonrası yönetici arkadaşları ile yaptığı değerlendirmede, “Maalesef şans onlardan yanaydı. Bir gün Beşiktaş, Avrupa’dan kupayla dönecek ama bu turu geçebilseydik, kupaya çok yakın olacaktık. Kadroyu çok fazla bozmadan birkaç takviyeyle daha da güçlü hale getireceğiz” dedi.

UEFA Avrupa Ligin’nde, Olimpik Lyon’u 2-1 yenmesine rağmen, Fransız rakibine penaltılarla elenen Beşiktaş’ta, Başkan Fikret Orman, “şerefimizle elendik” yorumunu yaptı.

Karşılaşmanın ardından çok üzgün olan ve yönetici arkadaşlarıyla maçı mercek altına alan Orman’ın, “Hem Şampiyonlar Ligi hem de UEFA Avrupa Ligi’nde çok iyi mücadele ettik. Futbolumuzla Avrupa kupalarına renk kattık. Penaltılarla elendik. Maalesef şans onlardan yanaydı. Bir gün Beşiktaş, Avrupa’dan kupayla dönecek ama bu turu geçebilseydik, kupaya çok yakın olacaktık” diye konuştuğu öğrenildi.

Tüm Türkiye’yi, Avrupa’da çok iyi temsil ettiklerini de sözlerine ekleyen Fikret Orman’ın ayrıca “Ülkemize puan ve prestij anlamında katkılar sağladık. Elensek bile bizim Avrupa hedeflerimiz asla bitmez. Bir dahaki sezon, bu başarıyı daha da ileriye taşımalıyız. Kadroyu çok fazla bozmadan bir kaç takviyeyle daha da güçlü hale getireceğiz. Şimdi tek hedefimiz lig şampiyonluğu. Allah’ın izniyle sezonu yine geçen sene olduğu gibi şampiyon olarak tamamlayacağız” ifadelerini kullandığı bildirildi.

Taraftara övgü

Taraftar hakkında da durum değerlendirmesi yapan Orman’ın, “Bu geceki taraftarımızla da gurur duyuyorum. Sadece futbol takımı değil, tribünler de kendi büyüklüğüne yakışır maç seyretti. Olay çıkacak diye bir korkum da yoktu. Misafirlerimiz herhalde boşuna çekindiklerini görmüştür. Bir an önce UEFA’nın bizimle ilgili verdiği kararların savunmasını da hazırlamamız lazım. Ortada bir haksızlık var ve bunu hemen çözüme kavuşturmalıyız” dediği kaydedildi.