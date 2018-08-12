Beşiktaş-Akhisarspor! Muhtemel 11'ler

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'de 2018-2019 sezonunu Akhisarspor maçıyla açacak.

Siyah-beyazlı takım, son Türkiye Kupası ve TFF Süper Kupa sahibi rakibini saat 21.45'te konuk edecek. Vodafone Park'taki mücadeleyi hakem Bülent Yıldırım yönetecek. Karşılaşma beIN Sports'tan naklen yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Beşiktaş: Tolgay, Gökhan, Pepe, Necip, Caner, Medel, Tolgay, Lens, Oğuzhan, Babel, Larin

Akhisarspor: Fatih, Vrsajevic, Ömer, Mustafa, Dany, Bilal, Aykut, Barbosa, Sissoko, Manu, Seleznyov

- Evinde 44 maçtır yenilmiyor

Beşiktaş, evinde oynadığı son 44 lig maçında yenilmedi.

Süper Lig'de sahasındaki son yenilgisini 2015-2016 sezonunun 13. haftasında, 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda rakibi Akhisarspor'a 2-0 mağlup olarak yaşayan siyah-beyazlılar, sonraki 44 lig karşılaşmasında rakiplerine galibiyet şansı vermedi.

Beşiktaş, söz konusu maçlarda 37 galibiyet ve 7 beraberlikle 118 puan topladı.

Bu karşılaşmaların 37'sini Vodafone Park'ta oynayan Beşiktaş, yeni stadında 30 galibiyet alırken, 7 kez berabere kaldı.

Siyah-beyazlılar ayrıca Vodafone Park'ta oynadığı Süper Lig maçlarındaki son puan kaybını Akhisarspor karşısında yaşadı. Geçen sezonun 12. haftasında rakibini konuk eden Beşiktaş, sahadan 0-0 beraberlikle ayrıldı. Siyah-beyazlı takım, bu karşılaşmanın ardından evinde üst üste oynadığı 11 lig mücadelesini kazandı. Beşiktaş, bu 11 karşılaşmada fileleri 35 kez havalandırırken, kalesinde 6 gol gördü.

- Sezona moralli giriyor

Beşiktaş, Süper Lig sezonuna moralli başlayacak.

Sezon öncesi ilk resmi karşılaşmalarını UEFA Avrupa Ligi'nde oynayan siyah-beyazlı ekip, ön elemelerdeki 3 karşılaşmayı da kazandı.

İkinci ön eleme turunda Faroe Adaları temsilcisi B36 Torshavn'ı 2-0 ve 6-0'lık skorlarla geçen Beşiktaş, 3. ön elemede ise Avusturya ekibi LASK Linz'e 1-0 üstünlük kurdu.

Akhisarspor cephesi

2018-2019 sezonuna TFF Süper Kupa'yı kazanarak başlayan Akhisarspor, Spor Toto Süper Lig'deki ilk maçında Beşiktaş'a konuk olacak.

Geçen sezon Ziraat Türkiye Kupası'nı kazandıktan sonra TFF Süper Kupa maçında da Galatasaray'ı penaltılarla mağlup eden Akhisarspor, kupa ile başladığı sezonun ilk maçında Beşiktaş'la İstanbul'da karşılaşacak.

Teknik direktör Safet Susic yönetimindeki yeşil-siyahlı ekipte geçen sezondan cezası devam eden kaleci Milan Lukac'ın dışında eksik futbolcu bulunmuyor.

Vodafone Park'ta saat 21.45'te başlayacak Beşiktaş-Akhisarspor maçını hakem Bülent Yıldırım yönetecek.

- İlk hafta maçlarında yenilmiyor

Süper Lig'de 7. sezonunda mücadele etmeye hazırlanan Akhisarspor, daha önceki 6 sezon açılış maçında mağlup olmadı.

Bu karşılaşmalarda 5 galibiyet alan yeşil-siyahlı ekip sadece 1 müsabakada sahadan beraberlikle ayrıldı.

Beşiktaş ile Akhisarspor 13. randevuda

Beşiktaş ile Akhisarspor, Süper Lig'de 13. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan 12 maçtan 6'sını siyah-beyazlılar, 2'sini Ege temsilcisi kazandı, 4 müsabaka da berabere bitti.

Beşiktaş'ın 25 golüne, Akhisarspor 16 golle yanıt verdi.

Geçen sezonun ilk yarısında İstanbul'da yapılan müsabaka golsüz tamamlandı, Akhisar'daki karşılaşmayı Beşiktaş 3-0 kazandı.

- Maçlar

2012-2013 sezonunda İstanbul'da yapılan maçı Beşiktaş, Holosko (2) ve Hilbert'in golleriyle 3-1 kazandı, Akhisarspor'un tek golünü Mustafa Aşan attı. Manisa'daki müsabakada ise ev sahibi ekip, Gekas (2), Uğur Demirok ve Emin Aladağ'ın golleriyle 4-1 galip geldi, Beşiktaş'ın tek golünü Mustafa Pektemek kaydetti.

2013-2014'te Manisa'daki müsabaka 3-3 bitti. Ege temsilcisinin gollerini Bruno (2) ve Bilal Kısa, Beşiktaş'ın gollerini ise Olcay Şahan, Oğuzhan Özyakup ve Almeida attı. İstanbul'da ise siyah-beyazlılar, Veli Kavlak, Mustafa Pektemek ve Hutchinson'ın golleriyle 3-0 galip geldi.

2014-2015 sezonunun ilk yarısında İstanbul'daki karşılaşmayı Beşiktaş, Cenk Tosun, Sosa ve Gökhan Töre'nin golleriyle 3-1 kazandı, Ege temsilcisinin golünü Bilal Kısa attı. Manisa'daki müsabaka Mehmet Akyüz ve Demba Ba'nın karşılıklı golleriyle 1-1 bitti.

2015-2016'nın ilk yarısında İstanbul'daki karşılaşmayı Ege ekibi, Güray Vural ve Sami'nin golleriyle 2-0 kazandı. Manisa'daki maç ise Rodallega (3), Gomez, Olcay Şahan ve Cenk Tosun'un karşılıklı golleriyle 3-3 sona erdi.

2016-2017 sezonunun ilk yarısında Manisa'daki müsabakada Beşiktaş, Talisca ve Rodallega'nın kendi kalesine attığı gollerle 2-0 galip geldi. Vodafone Park'taki müsabakada da siyah-beyazlılar, Cenk Tosun, Talisca ve Atınç Nukan'ın golleriyle 3-1 kazandı, Akhisarspor'un golünü Olcan Adın attı.

Geçen sezonun ilk yarısında İstanbul'da yapılan karşılaşma 0-0 tamamlandı. Akhisar'da yapımı tamamlanan yeni stattaki ilk maçı ise Beşiktaş, Babel (2) ve Negredo'nun golleriyle 3-0 kazandı.

- İstanbul'daki maçlar

Taraflar arasında İstanbul'da yapılan 6 maçtan 4'ünde Beşiktaş, birinde Ege temsilcisi galip geldi, son müsabaka ise berabere sonuçlandı.

İstanbul'da siyah-beyazlılar 12, yeşil-siyahlılar 5 gol attı.