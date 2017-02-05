Beşiktaş-Fenerbahçe (CANLI)
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Beşiktaş evinde bu akşam Fenerbahçe'yi konuk ediyor.
Siyah-beyazlı takımla Fenerbahçe arasındaki karşılaşma saat 20.30'da Vodafone Arena'da oynanacak. Mücadeleyi hakem Ali Palabıyık yönetecek ve ATV'den naklen yayınlanacak. Dilerseniz STAR.COM.TR CANLI ANLATIM servisi ile de anbean takip edebilirsiniz.
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