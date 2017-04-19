Juventus Mandzukic'in değerini 9 milyon euro olarak belirledi

Beşiktaş'ın forvet transferindeki bir numaralı hedefi Mario Mandzukic ile ilgili kulübünün tavrı belli oldu. Juventus'un, sözleşmesi 2019'da sona erecek olan Hırvat futbolcuyu elden çıkarmaya sıcak baktığı, 9 milyon euroluk bir bonservis karşılığında bırakmaya hazır olduğu öğrenildi.

Yıllık kazancı: 3.5 m euro

Futbolcunun yıllık kazancının net 3.5 milyon euro olduğu tespit edildi. Kiralık opsiyonu da değerlendiren Beşiktaş'ın, bonservisiyle de olsa, kiralık olarak da olsa deneyimli oyuncu için bu miktarı karşılaşması gerekeceğine dikkat çekildi.

Tek engel Allegri

Mandzukic'in transferinin önündeki tek engelin ise, Juventus Teknik Direktörü Massimiliano Allegri olduğu ortaya çıktı. Her ne kadar oyuncusuna sürekli ilk 11'de şans vermese de, Mandzukic'in İtalyan teknik adamın en sevdiği isimler arasında yer aldığı vurgulandı.

Yedek oturuyor, sorun etmiyor

Ne zaman forma şansı verilse sahaya çıkıp elinden geleni yapan ve mutlaka katkı sağlayan Hırvat futbolcuya büyük önem veren Alllegri'nin, futbolcusunu savaşçı ve cömert yapısından ötürü çok sevdiği belirtildi. Mandzukic'e yer açmak için Juventus'un oyun sistemini özel olarak 3-5-2'den 4-2-3-1'e çevirdiğinin altı çizildi.

Defansif görevler canını sıkıyor

Yıldız bir isim olmasına karşın Dybala ve Higuain'in ardında yedekte bekletildiğinde ses çıkarmayan ve şans verildiğinde elinden geleni yapan oyuncunun buna karşın durumdan memnun olmadığı da tespit edildi. Mandzukic'in özellikle 4-2-3-1 yayılışında sol forvet olarak defansif görevler de üstlenmek zorunda kalmasından canının sıkkın olduğu kaydedildi.

Kartal'a sıcak bakıyor

Koşulların oluşması ve tarafların anlaşması durumunda, Mario Mandzukic'in de Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek Beşiktaş'a sıcak bakacağı, tek forvet olarak ileri uçta görev yapmak istediği iletildi. Torino ekibi Mandzukic'i iki yıl önce Atletico Madrid'den 18 milyon euro karşılığında renklerine bağlamıştı.