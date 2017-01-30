Son Dakika Haberleri E-gazete 30Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Beşiktaş'ı itiraf etti: 'Beni istediler'

Manoel Messias, düzenlediği basın toplantısında Beşiktaş'a transferinin gerçekleşmediğini açıkladı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Beşiktaş'ın devre arası transfer döneminde Cruzeiro'dan kadrosuna katmak istediği Manoel Messias, hakkında çıkan transfer iddiaları ile ilgili konuştu.

Brezilyalı futbolcu düzenlediği basın toplantısında bir gazeteciden gelen Beşiktaş sorusu üzerine siyah beyazlılardan teklif aldığını doğruladı. Manoel çekingen bir şekilde yaptığı açıklamada transferi sürecinin anlaşma ile sonuçlanmadığını söyledi.

Hatırlanacağı üzere Beşiktaş, Mitrovic transferinden önce Brezilya'dan stoper arayışlarında bulunmuştu. Siyah beyazlı yönetim Cruzeiro'da oynayan Manoel için yaklaşık 4 milyon euro önermiş ancak transfer gerçekleşmemişti.

Yeni Şafak

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
3 kişinin öldüğü otobüs kazası güvenlik kamerasında

3 kişinin öldüğü otobüs kazası güvenlik kamerasında

Vahşi ortamda rahatça uyumak için yaptı!

Vahşi ortamda rahatça uyumak için yaptı!

Trump'a kızdı 20 yıllık projesini iptal etti

Trump'a kızdı 20 yıllık projesini iptal etti

Hem antibiyotik hem zayıflatıyor

Hem antibiyotik hem zayıflatıyor

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA