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Fabri gibi Fevzi'nin ıskası da 14 Nisan'daydı

Fabri'nin hatasıyla Lyon deplasmanında 2-1 mağlup olan Beşiktaş'ta 14 Nisan tesadüfü ortaya çıktı.

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Fransız basını, Olympique Lyon'un Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etmesine geniş yer ayırırken, Fabricio'nun yaptığı hataya dikkat çekti. France Football, "Lyon, Fabri'ye teşekkür edebilir" başlığını atıp, İspanyol kalecinin hatası Lyon'a galibiyeti getirdi" diye yazdı. İngiliz The Sun gazetesi de Fabricio'nun yaptığı hatayla maçın kaderini etkilediğine vurgu yapıp, "Fabri'nin korkunç hataları, 2 dakikada 2 golle Lyon geri döndü" yorumunda bulundu. Hakem Lahoz'un da hatalı gol sonrası Fabri'yi teselli etmesine de yer verildi.
 
14 NİSAN KABUS GİBİ
 
Fabri gibi Fevzi de 14 Nisan 2000'de Galatasaray maçında topu ıskalayınca Beşiktaş şampiyonluktan olmuştu.

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