Beþiktaþ uçaðý Adana'ya zorunlu iniþ yapacak
Türkiye Kupasý maçý için Kayseri'ye hareket eden Beþiktaþ, hava þartlarý nedeniyle Adana'ya zorunlu iniþ yapacak.
Ziraat Türkiye Kupasý maçý için Kayseri'ye hareket eden Beþiktaþ uçaðýnýn hava þartlarý nedeniyle Adana'ya zorunlu iniþ yapacaðý belirtildi.
A Spor muhabiri Hakan Gündoðar'ýn verdiði bilgiye göre, saat 11'de kalkan uçak kar yaðýþý nedeniyle Adana'ya inebilir.
Beþiktaþ, Ziraat Türkiye Kupasý son hafta maçýnda Kayserispor'la karþýlaþacak.
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