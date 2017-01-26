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Beþiktaþ uçaðý Adana'ya zorunlu iniþ yapacak

Türkiye Kupasý maçý için Kayseri'ye hareket eden Beþiktaþ, hava þartlarý nedeniyle Adana'ya zorunlu iniþ yapacak.

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Ziraat Türkiye Kupasý maçý için Kayseri'ye hareket eden Beþiktaþ uçaðýnýn hava þartlarý nedeniyle Adana'ya zorunlu iniþ yapacaðý belirtildi.
 
A Spor muhabiri Hakan Gündoðar'ýn verdiði bilgiye göre, saat 11'de kalkan uçak kar yaðýþý nedeniyle Adana'ya inebilir.
 
Beþiktaþ, Ziraat Türkiye Kupasý son hafta maçýnda Kayserispor'la karþýlaþacak.

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