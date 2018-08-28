Beşiktaş'ın transfer listesindeki Joao Mario, Inter'de kalmak istiyor
Beşiktaş'ın transfer listesinden isimlerden Inter'li futbolcu Joao Mario'nun, İspanya ve Türkiye'den gelen teklifleri reddederek, takımda kalma kararı verdiği iddia edildi.
Tuttusport'ta yer alan habere göre, geçtiğimiz sezonu West Ham United'da kiralık olarak geçiren Joao Mario, kariyerini en üst seviyede sürdürmek istediği için Türkiye'den teklifi geri çevirdi.
Beşiktaş'ın 10 numara pozisyonu için Adem Ljajic dışında görüştüğü isimlerden biri olan ve Siyah-Beyazlılar dışında bazı İspanyol takımlarının da radarında bulunan Portekizli yıldızın, bu sezon Inter'de kalıp forma savaşı vermek istediği belirtildi.
(Fanatik)
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