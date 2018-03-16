Beşiktaş'ın 115.yıl forması belli oldu

99 TL'den satışa sunulan forma için Beşiktaşlı taraftarlardan büyük tepki geldi. Sade tasarımıyla dikkat çeken siyah forma ile ilgili olumsuz görüşler yapıldı. Daha modern ve estetik olması gerektiğini savunan birçok taraftar, formayı 1990'lı yıllardan kalma hakem formalarına benzetti. Çok küçük bir kesimse formanın şekil olarak güzel olduğu görüşünde toplandı.

Beşiktaş Kartal Yuvaları'ndan Sorumlu yönetici Hüseyin Mican ise pazartesi gününden itibaren 115. yıl nedeniyle sınırlı sayıda ürün çıkartacaklarını doğruladı.