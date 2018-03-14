Temsilcimiz Beşiktaş, son 16 turunda Şampiyonlar Ligi'ne veda etti

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş karşılaşmasında Beşiktaş, sahasında Bayern Münih ile karşı karşıya geldi.

Almanya'daki ilk müsabakayı 5-0 kaybeden Siyah-Beyazlı takım, bu mücadelede de rakibine karşı koyamadı.

Vodafone Park'taki müsabakayı Bavyera devi 3-1'lik skorla kazanmayı başardı.

Kara Kartal'ın tek golünü Vagner Love attı. Alman ekibinin gollerini ise Thiago, Gökhan Gönül (KK) ve Wagner kaydetti.

MAÇTAN DAKİKALAR

Mücadelenin 2. dakikasında sol kanattan yapılan ortaya arka direkte Vidal kafa vuruşunu yaptı, top dışarı çıktı.

Müsabakanın 11. dakikasında Alaba'nın frikikten vuruşunda Tolga Zengin çıkardı, dönen topa Müller vurdu, üstten auta gitti.

Maçın 13. dakikasında Gökhan'ın sağdan ortaladığı topa ceza sahasında Love kafayla vurdu, top auta gitti.

Karşılaşmanın 18. dakikasında Bayern Münih 1-0 öne geçti. Müller'in sağ kanattan ortasında savunmanın arkasına sarkan Thiago ağları havalandırdı.

Dakika 30'da Quaresma ceza sahası dışından şansını denedi, top dışarı gitti.

Mücadelenin 35. dakikasında Bayern Münih'te sakatlanan Thiago oyundan çıkarken, yerine giren isim James Rodriguez oldu.

Müsabakanın 38. dakikasında Beşiktaş sol çaprazda kaleye yakın bir noktada serbest vuruş kazandı. Frikikte Quaresma'nın vuruşunda top üstten dışarı gitti.

Maçın ilk 45 dakikalık bölümü Bayern Münih'in 1-0'lık üstünlüğü ile noktalandı.

İkinci yarıya başlarken Bayern Münih'te Hummels oyundan çıktı ve yerine Süle girdi.

Dakika 46'da Bayern Münih skoru 2-0 yaptı. Sağ kanattan Rafinha'nın açtığı ortada Gökhan Gönül ters bir vuruşla topu kendi filelerine gönderdi.

Karşılaşmanın 59. dakikasında Vagner Love attığı golle farkı bire indirdi: 1-2.

Mücadelenin 60. dakikasında Tolgay Arslan ve Lens oyundan alınırken, sahaya giren isimler Hutchinson ve Talisca oldu.

Maçın 61. dakikasında Beşiktaş mutlak gol pozisyonundan faydalanamadı. Sol kanattan gelişen atakta Oğuzhan'ın pasıyla topla buluşan Mustafa Pektemek müsait pozisyonda topu az farkla dışarı gönderdi.

Dakika 84'te Sandro Wagner'in golüyle Bayern Münih'i 3-1 öne geçirdi.

Karşılaşma Bayern'in 3-1'lik üstünlüğü ile tamamlandı.