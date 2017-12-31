Beşiktaş'ın almak istediği araziye ticari engel

YÖNETİM uzun süredir altyapı tesislerini Ümraniye’ye taşımak için plan ve program yapıyor. Nevzat Demir Tesisleri’nin yanında bulunan yaklaşık 30 dönümlük arsayı alarak bütün altyapı takımlarını buraya taşımak isteyen Beşiktaş, arazinin tahsisi konusunda yaklaşık iki senedir sorunlar yaşıyor.

ORTAKLIK TEKLİF ETTİ

Siyasi iradenin Beşiktaş’a bu yeri vermediği ve engellediği şeklindeki söylentileri biz de Siyah-Beyazlı yöneticilere sorduk, işte cevap: Kesinlikle siyasi bir engel yok. Orada daha önce birisi ihaleye girip, araziyi almış. Bu işleri kovalayan birisi. Sonra kulübe geldi, aldığı paranın 5 misli fazlasına bize satmaya çalıştı. Birlikte işletelim, Park Orman tarzı bir mesire alanı yapalım, önerisi getirdi. Biz bunları reddettik. İhale de iptal oldu. Yeniden ihaleye çıkılacak. O zaman girip alacağız. Zaten oraya spor tesisi dışında bir şey yapılamaz.

SPORCULAR ORADA KALACAK

ÜMRANİYE’DEKİ araziyi bir an önce almak ve tesis düşüncesini hayata geçirmek isteyen yönetim, futbolun bütün altyapısını buraya taşıyacak. Yemekhane ve yatakhanesi olacak tesislerde konaklayacak sporcular, şehrin stresinden ve kötü alışkanlıklarından uzakta kalacak. Böylece sporcuların yetişmesi için ideal bir ortam hazırlanmış olacak.