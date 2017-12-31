Son Dakika Haberleri 31

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Beşiktaş'ın ardından Galatasaray'da Fellaini için devreye girdi!

İngiliz gazetesi The Sun’ın haberine göre; Manchester United’la mukavelesi sezon sonunda bitecek 30 yaşındaki oyuncu için Siyah-Beyazlılar’ın ardından Sarı-Kırmızılılar da devreye girdi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

MANCHESTER United Kulübü’nün ilk sözleşme uzatma teklifini reddeden Fellaini konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor. The Sun’da yer alan habere göre; PSG ve Beşiktaş’ın ardından G.Saray da bu futbolcu için nabız yoklamaya başladı. 30 yaşındaki tecrübeli oyuncu, mukavelesi sezon sonunda biteceği için ocak ayında istediği kulüple görüşebilecek. Hatta bu tarihte sezon sonu için ön protokol imzalama şansı var. G.Saray da bu yüzden yarışa katıldı.
 
PSG’NiN OTELiNDE GÖRÜNTÜLENMİŞTİ
 
Ekonomik anlamda sıkıntılı bir dönemden geçen Sarı-Kırmızılılar, en azından yeni sezon için bedelsiz bir transfer yapma peşinde. Tabii ki Fellaini, kendisine bonservis ödenmeyeceği için yıllık ücretini yüksek tutmak isteyecek. Beşiktaş cephesinden daha önce yapılan açıklamalarda Fellaini’ye olan ilgi kabul edilmişti. Belçikalı orta saha oyuncusu, bundan kısa bir süre önce de Fransız devi PSG’nin kamp yaptığı otelin önünde görüntülenmişti. Yani işler karışık.
 
DÜŞECEK MALiYETLER SAYESİNDE
 
Özellikle Fatih Terim’in Fellaini’yi çok istediği öğrenildi. İmparator’un Belçikalı futbolcunun hem savunma hem de hücuma katkısı sebebiyle onu takıma monte etmeyi planlıyor. Bu transferde en fazla yıllık ücreti öneren kulüp, işi bitirecek. Fellaini, aynı zamanda kendisi için imza parası talep edecek. Sarı-Kırmızılılar’da devre arası ve sezon sonunda takımdan birçok isim ayrılacak. Burada düşen maliyetlerle birlikte yeni oyunculara kaynak çıkacak. (Akşam)

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biz dava arkadaşı değil miyiz? Nasıl oluyor da Bay Kemal'in kayığına biniyorsunuz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biz dava arkadaşı değil miyiz? Nasıl oluyor da Bay Kemal'in kayığına biniyorsunuz

Asgari ücret 1709 liraya çıkabilir

Asgari ücret 1709 liraya çıkabilir

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

İbrahim Saraçoğlu'ndan gripten kurtaran kürler

İbrahim Saraçoğlu'ndan gripten kurtaran kürler

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA