Beşiktaş'ın Arjen Robben'e 2 yıllık kontrat önerdiği iddia edildi

Yeni dönemde Şampiyonlar Ligi’nde daha büyük hedefleri bulunan Siyah-Beyazlılar’ın 34 yaşındaki futbolcuyu için menajeri aracılığıyla ilk teması kurduğu bildirildi.

İlk etapta Hollanda’ya dönüp kariyerini ülkesinde tamamlamayı planlayan tecrübeli oyuncunun, bu konudaki son kararını sezon sonunda vereceğini belirttiği öğrenildi.

Almanya basınında yer alan bilgilere göre, Kara Kartal’ın başarılı kanat oyuncusuna 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 2 yıllık kontrat önerdiği iddia edildi.

(Fanatik)