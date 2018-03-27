Beşiktaş'ın Arjen Robben'e 2 yıllık kontrat önerdiği iddia edildi
Almanya Bundesliga devi Bayern Münih’teki 9 sezonluk macerasının sonuna gelen Arjen Robben’e Beşiktaş’ın ilgisi sürüyor.
Yeni dönemde Şampiyonlar Ligi’nde daha büyük hedefleri bulunan Siyah-Beyazlılar’ın 34 yaşındaki futbolcuyu için menajeri aracılığıyla ilk teması kurduğu bildirildi.
İlk etapta Hollanda’ya dönüp kariyerini ülkesinde tamamlamayı planlayan tecrübeli oyuncunun, bu konudaki son kararını sezon sonunda vereceğini belirttiği öğrenildi.
Almanya basınında yer alan bilgilere göre, Kara Kartal’ın başarılı kanat oyuncusuna 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 2 yıllık kontrat önerdiği iddia edildi.
(Fanatik)
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