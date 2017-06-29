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Beşiktaş'ın da listesinde yer alan Anthony Modeste, Çin ekibi Tianjin Quanjian ile anlaşamadı

Beşiktaş'ın golcü adayları arasında yer aldığı belirtilen Fransız golcü Anthony Modeste hakkında flaş bir gelişme yaşandı.

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Köln Kulübü, Modeste'nin transferi için bir süredir görüştükleri Çin Ligi ekibi Tianjin Quanjian ile anlaşmaya varamadıklarını duyurdu.

Taraflar arasında yapılan görüşmelerin sonlandığının belirtildiği açıklamada, Modeste'nin 30 Haziran 2021'e kadar sözleşmesi bulunduğu hatırlatıldı.

Beşiktaş'ın da listesinde yer aldığı konuşulan 29 yaşındaki oyuncu, geçen sezon Bundesliga'da 34 maçta 25 gol atarak dikkatleri üzerine çekmişti.

Ajansspor

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