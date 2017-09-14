Beşiktaş'ın Eljif Elmas için devreye girdiği ortaya çıktı

Sarı-Lacivertliler’in yaz transfer dönemindeki en büyük sürprizlerinden biri Eljif Elmas olmuştu. Bu transferi bitirmek Kanarya için son derece zordu.

PSG, Manchester City, Arsenal gibi takımların da aralarında bulunduğu 25 ekibin resmi teklif yaptığı Eljif’i ikan eden yönetim, 17 yaşındaki oyuncuyu İstanbul’a getirdi.

Fenerbahçe cephesi bu aşamadan itibaren işi bitirdiğini düşünürken, devreye Beşiktaş’ın girdiği ortaya çıktı. Siyah-Beyazlılar’ın genç yıldızın babasıyla temasa geçerek, “Fenerbahçe’yle anlaşmayın. Oğlunuza 1.2 milyon Euro’ya imza attıralım” teklifinde bulunduğu kaydedildi.

Ancak hem Eljif Elmas’ın Kanarya’yı istemesi hem de Fenerbahçe Yönetimi’nin elini çabuk tutmasıyla genç yıldız Sarı- Lacivertliler’e imza attı. Ancak henüz 18 yaşını doldurmadığı için FIFA’dan onay çıkmaması nedeniyle Makedon oyuncu, forma giymek için ocak ayını beklemek zorunda.

(Fanatik)