Beşiktaş'ın eski futbolcusu Ramon Motta, Vasco De Gama ile anlaştı
Brezilya Ligi ekibi Vasco De Gama, Antalyaspor'dan ayrılan 29 yaşındaki Brezilyalı sol bek Ramon Motta'yı renklerine bağladığını duyurdu.
Vasco'dan yapılan açıklamada, daha önce de takımda forma giyen Ramon Motta'nın transfer edildiği belirtilirken, transferin mali detayları ve sözleşme süresi hakkında bilgi verilmedi.
Antalyaspor ile 1 yıllık sözleşmesi bulunmasına rağmen ailevi sorunları nedeniyle takımdan ayrılan Motta, geride bıraktığımız sezonda da sorunlar nedeniyle takımdan uzak kalmıştı.
Öte yandan yapılan anlaşma gereği, Motta'nın Türkiye'ye geri dönüş opsiyonunun Antalyaspor'da olduğu ifade edildi.
Ajansspor
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