Son Dakika Haberleri E-gazete 30Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Beşiktaş'ın eski futbolcusu Ramon Motta, Vasco De Gama ile anlaştı

Brezilya Ligi ekibi Vasco De Gama, Antalyaspor'dan ayrılan 29 yaşındaki Brezilyalı sol bek Ramon Motta'yı renklerine bağladığını duyurdu.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Vasco'dan yapılan açıklamada, daha önce de takımda forma giyen Ramon Motta'nın transfer edildiği belirtilirken, transferin mali detayları ve sözleşme süresi hakkında bilgi verilmedi.

Antalyaspor ile 1 yıllık sözleşmesi bulunmasına rağmen ailevi sorunları nedeniyle takımdan ayrılan Motta, geride bıraktığımız sezonda da sorunlar nedeniyle takımdan uzak kalmıştı.

Öte yandan yapılan anlaşma gereği, Motta'nın Türkiye'ye geri dönüş opsiyonunun Antalyaspor'da olduğu ifade edildi.

Ajansspor

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Prof. Dr. Ercan: Ayvacık'taki patlamaların nedeni mayın, yanardağ veya Jeotemal buharı olabilir

Prof. Dr. Ercan: Ayvacık'taki patlamaların nedeni mayın, yanardağ veya Jeotemal buharı olabilir

Dışarıdan konteyner gibi görünüyor ama...

Dışarıdan konteyner gibi görünüyor ama...

Devlete borcu olanlar bugün son gün

Devlete borcu olanlar bugün son gün

Köprü ve otoyol gelirleri rekora gidiyor

Köprü ve otoyol gelirleri rekora gidiyor

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA