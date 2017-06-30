Beşiktaş'ın eski futbolcusu Ramon Motta, Vasco De Gama ile anlaştı

Vasco'dan yapılan açıklamada, daha önce de takımda forma giyen Ramon Motta'nın transfer edildiği belirtilirken, transferin mali detayları ve sözleşme süresi hakkında bilgi verilmedi.

Antalyaspor ile 1 yıllık sözleşmesi bulunmasına rağmen ailevi sorunları nedeniyle takımdan ayrılan Motta, geride bıraktığımız sezonda da sorunlar nedeniyle takımdan uzak kalmıştı.

Öte yandan yapılan anlaşma gereği, Motta'nın Türkiye'ye geri dönüş opsiyonunun Antalyaspor'da olduğu ifade edildi.

Ajansspor