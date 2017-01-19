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Eski Beşiktaşlı Jermaine Jones Los Angeles Galaxy'de

ABD Birinci Futbol Ligi takımlarından Los Angeles Galaxy, bir dönem Beşiktaş'ta forma giyen Jermaine Jones'u kadrosuna kattı.

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Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, 35 yaşındaki ABD'li milli futbolcu ile resmi sözleşme imzalandığı bildirildi.
 
Profesyonel kariyerine Almanya'nın Eintracht Frankfurt takımında başlayan Jones, aynı ülkenin Bayer Leverkusen ile Schalke 04, İngiltere'nin Blackburn Rovers ve ABD'nin New England Revolution ile Colorado Rapids ekiplerinde forma giydi.
 
Jermaine Jones, 2013-2014 sezonunun ikinci yarısında forma giydiği Beşiktaş ile 10 maça çıkmıştı.

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