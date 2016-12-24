Slaven Bilic Andy Carroll'ý Beþiktaþ'a önerdi

Siyah-beyazlýlar ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için çalýþmalarýný aralýksýz sürdürüyor. Aboubakar'dan beklediði verimi alamayan teknik heyet, Kamerunlu yýldýzýn Ocak ayýnda Afrika Kupasý maçlarýna da gideceði için bu bölgeye takviye yapmaya karar verdi. Bu konuda Beþiktaþ'tan ayrýldýktan sonra West Ham'ýn baþýna geçen Slaven Bilic'ten ilginç bir öneri geldi. Siyah-beyazlý yetkililer, Hýrvat hocayla yaptýklarý görüþmede 27 yaþýndaki Ganalý forvet Andre Ayew için nabýz yoklamasý yaparken; Bilic ise Andy Carroll'u önerdi. Bilic, 27 yaþýndaki Ýngiliz Carroll'un Beþiktaþ'ta Gomez'in yaptýðý patlamayý yapabileceðini söyledi ve kiralanmasý konusunda yardýmcý olacaðý sözünü verdi.