Son Dakika Haberleri E-gazete 24Bugünkü Star

ÞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMÝ

KÜLTÜR SANAT

YAÞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Slaven Bilic Andy Carroll'ý Beþiktaþ'a önerdi

West Ham'ý çalýþtýran Slaven Bilic, eski takýmý Beþiktaþ'a golcü futbolcu Andy Carroll'ý önerdi.

  • Fotomaç
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Siyah-beyazlýlar ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için çalýþmalarýný aralýksýz sürdürüyor. Aboubakar'dan beklediði verimi alamayan teknik heyet, Kamerunlu yýldýzýn Ocak ayýnda Afrika Kupasý maçlarýna da gideceði için bu bölgeye takviye yapmaya karar verdi. Bu konuda Beþiktaþ'tan ayrýldýktan sonra West Ham'ýn baþýna geçen Slaven Bilic'ten ilginç bir öneri geldi. Siyah-beyazlý yetkililer, Hýrvat hocayla yaptýklarý görüþmede 27 yaþýndaki Ganalý forvet Andre Ayew için nabýz yoklamasý yaparken; Bilic ise Andy Carroll'u önerdi. Bilic, 27 yaþýndaki Ýngiliz Carroll'un Beþiktaþ'ta Gomez'in yaptýðý patlamayý yapabileceðini söyledi ve kiralanmasý konusunda yardýmcý olacaðý sözünü verdi.

DEVAMI ÝÇÝN TIKLAYIN

Bu yazýya ilk siz yorum yapýn.

Yorumlar

Yorumlarýnýzý kendi özgün iradenizle yayýnlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylý ve doðrudan sorumluluðu tek baþýnýza üslenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kurallarý ve Kullaným Koþullarý'ný kabul etmiþ sayýlýrsýnýz.

  • Lütfen birþeyler yazýnýz. Yorum alaný boþ býrakýlamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrasý yayýnlanacaktýr.
  • Mesajlarýnýz size hukiki sorumluluk doðurur.
  • Bir hata oluþtu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Cumhurbaþkaný Erdoðan: Milli içkimiz ayrandýr

Cumhurbaþkaný Erdoðan: Milli içkimiz ayrandýr

Kedinin yüzündeki tümör korkuttu

Kedinin yüzündeki tümör korkuttu

Pakistan eski Cumhurbaþkaný Asýf Ali Zerdari ülkesine geri döndü

Pakistan eski Cumhurbaþkaný Asýf Ali Zerdari ülkesine geri döndü

Batý Þžeria'da Ýsrail'e karþý gösteri

Batý Þžeria'da Ýsrail'e karþý gösteri

En Çok Okunanlar

ÞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMÝ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAÞAM

EKLER

HAKKIMIZDA