Beşiktaş'ın gözden çıkardığı Aras Özbiliz, FC Sheriff'e transfer oldu
Beşiktaş'ın lisans çıkarmadığı 27 yaşındaki Aras Özbiliz, Moldovya ekiplerinden FC Sheriff'e transfer oldu.
Beşiktaş'ın lisans çıkarmadığı 27 yaşındaki Aras Özbiliz, Moldovya ekiplerinden FC Sheriff'e transfer oldu.
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