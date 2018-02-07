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Beşiktaş'ın gözden çıkardığı Aras Özbiliz, FC Sheriff'e transfer oldu

Beşiktaş'ın lisans çıkarmadığı 27 yaşındaki Aras Özbiliz, Moldovya ekiplerinden FC Sheriff'e transfer oldu.

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Beşiktaş'ın lisans çıkarmadığı 27 yaşındaki Aras Özbiliz, Moldovya ekiplerinden FC Sheriff'e transfer oldu.

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