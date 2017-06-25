Beşiktaş'ın gözdesi Aboubakar için Rennes 10 milyon euro teklif edecek

Beşiktaş'ın Porto'dan bonservisini almak için yoğun çaba gösterdiği Vincent Abobuakar için Fransa iddiaları gün geçtikçe güçleniyor. Kamerunlu golcünün peşindeki Rennes, tüm planlarını Kamerunlu golcünün transferine göre kurmaya başladı.

Fransız basınında yer alan son haberlere göre, Aboubakar'ın Lorient'te oynadığı dönemden hocası olan Rennes Teknik Direktörü Christian Gourcuff, takımın 1 numaralı forveti Giovanni Sio'nun biletini kesti. Montpellier'in peşinde olduğu, Türkiye'den de kendisine teklifler yapıldığı kaydedilen Sio'nun satışından gelecek kaynağın, Aboubakar transferine yatırılacağı belirtildi.

RENNES 10 MİLYON EUROYU HAZIRLIYOR

Gelecek sezon iddialı bir kadro kurmak isteyen ve bu yaz tam 8 transfer yapan Rennes'in, teknik direktör Christian Gourcuff'un ısrarla istediği Aboubakar'ın transferiyle ses getirmek istediği belirtiliyor. 25 yaşındaki golcünün bonservisini elinde bulunduran Porto ve Lorient ile görüşen Rennes'in, 10 milyon euro cevabını aldıktan sonra çalışmalarını hızlandırdığı ve Aboubakar için de 3 yıllık sözleşme hazırladığı kaydedildi.

"ABOUBAKAR İSTEDİĞİMİZ BİR OYUNCU, GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR"

Beşiktaş yöneticisi Metin Albayrak, Aboubakar için görüşmelerin sürdüğünü açıkladı. Transfer süreciyle ilgili de konuşan Albayrak, "Aboubakar istediğimiz bir oyuncu. Bu konuyla başkanımız ilgileniyor, görüşmeler sürüyor. Transfer döneminde herkes bir yerlere gidiyor ama Aboubakar'la ilgili görüşmelerimiz devam ediyor" dedi.

BEŞİKTAŞ'IN PLANI; GIROUD YA DA GIGNAC

Golcü transferinde ilk olarak Vincent Aboubakar'ı takımda tutmayı hedefleyen Beşiktaş, Arsenal'in golcüsü Olivier Giroud ile futbol yaşantısını Meksika'da sürdüren bir diğer Fransız golcü Andre-Pierre Gignac ile irtibata geçti ve şartlarını öğrendi.

Görüşmelerin devam ettiği Aboubakar'dan çıkacak sonuca göre bu iki yıldız için somut adımlar atılacağı öğrenildi. (Sporx)