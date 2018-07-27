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Beşiktaş'ın gözdesi Davy Klaassen, Werder Bremen'e imzayı attı

Yaz transfer döneminde Beşiktaş'ın da gündemine gelen Davy Klaassen, Bundesliga ekiplerinden Werder Bremen'e imza attı. Hollandalı 10 numara, Alman kulübüyle dört yıllık kontrat yaptı.

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Yaz transfer döneminde adı sıklıkla Beşiktaş için geçen Davy Klaassen'in yeni takımı Bundesliga ekiplerinden Werder Bremen oldu.

25 yaşındaki orta saha oyuncusu, bugün kendisini dört yıllığına Werder Bremen'e bağlayan imzayı attı.

Hollandalı 10 numara için Alman kulübü, Everton'a tam 12 milyon sterlinlik (13,5 milyon euro) bir bonservis bedeli ödedi.

Ajax'ın altyapısında yetişen yıldız isim, geçtiğimiz yaz tam 27 milyon euro karşılığında Everton'ın yolunu tutmuş fakat İngiliz kulübünde yeteri kadar süre alamamıştı.

(Fanatik)

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