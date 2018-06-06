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Beşiktaş'ın gözdesi Facundo Ferreyra, Benfica ile anlaştı

Beşiktaş'ın da transfer hedefleri arasında yer alan 27 yaşındaki bonservisi elinde olan golcü Facundo Ferreyra, Benfica ile anlaşmaya vardı.

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Beşiktaş'ın da transfer gündeminde yer alan Facundo Ferreyra, Benfica ile anlaşmaya vardı.
 
Benfica, Shakhtar Donetsk ile sözleşmesi sona eren Facundo Ferreyra'yı Portekiz'e getirdi. Portekiz basınındaki bilgilere göre, 27 yaşındaki golcü, yıllık 4 milyon euro kazanacak.
 
Bu sezon Shakhtar Donetsk ile toplam 42 maça çıkan Ferreyra, 30 gol atarak başarılı bir sezonu geride bıraktı.

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