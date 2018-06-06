Beşiktaş'ın gözdesi Facundo Ferreyra, Benfica ile anlaştı
Beşiktaş'ın da transfer hedefleri arasında yer alan 27 yaşındaki bonservisi elinde olan golcü Facundo Ferreyra, Benfica ile anlaşmaya vardı.
Beşiktaş'ın da transfer gündeminde yer alan Facundo Ferreyra, Benfica ile anlaşmaya vardı.
Benfica, Shakhtar Donetsk ile sözleşmesi sona eren Facundo Ferreyra'yı Portekiz'e getirdi. Portekiz basınındaki bilgilere göre, 27 yaşındaki golcü, yıllık 4 milyon euro kazanacak.
Bu sezon Shakhtar Donetsk ile toplam 42 maça çıkan Ferreyra, 30 gol atarak başarılı bir sezonu geride bıraktı.
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