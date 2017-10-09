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Beşiktaş'ın, Göztepe'nin golcüsü Adis Jahovic'le temas halinde olduğu öne sürüldü

Göztepe’de sezona süper başlayan ve 7 maçta 7 gol atan Makedon oyuncu için Beşiktaş’ın temaslara başladığı iddia edildi.

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Milli arada adı Beşiktaş ile anılan bir diğer forvet de Adis Jahovic. Göztepe’de sezona süper başlayan ve 7 maçta 7 gol atan Makedon oyuncu için Siyah-Beyazlılar’ın temaslara başladığı iddia edildi.

Göztepe’yi Beşiktaş’ın eski yardımcı antrenörü Tamer Tuna çalıştırırken, genç hocanın Mustafa Pektemek ve Necip’i takasta istediği öne sürüldü.  

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