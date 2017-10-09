Beşiktaş'ın, Göztepe'nin golcüsü Adis Jahovic'le temas halinde olduğu öne sürüldü

Milli arada adı Beşiktaş ile anılan bir diğer forvet de Adis Jahovic. Göztepe’de sezona süper başlayan ve 7 maçta 7 gol atan Makedon oyuncu için Siyah-Beyazlılar’ın temaslara başladığı iddia edildi.

Göztepe’yi Beşiktaş’ın eski yardımcı antrenörü Tamer Tuna çalıştırırken, genç hocanın Mustafa Pektemek ve Necip’i takasta istediği öne sürüldü.