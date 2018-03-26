Beşiktaş'ın gündemindeki Kostas Fortounis'e Marsilya da talip oldu

Son günlerde adı Beşiktaş'la anılmaya başlayan Olimpiakos'un yıldız orta sahası Konstantinos Fortounis'le ilgili Yunan medyası flaş bir iddia ortaya attı.

Buna göre Siyah Beyazlı yönetimin Anderson Talisca'nın alternatifi olarak belirlediğinin iddia edildiği Yunan futbolcuya Avrupa'nın dev kulüplerinden biri daha talip oldu.

Yunanistan'da yayım yapan Sigma Live adlı internet sitesi 10 numara pozisyonunda forma giyen oyuncuyla Olimpik Marsilya'nın da ilgilendiğini yazdı.

Haberde sözleşmesi 2020 yılında bitecek Fortounis için konuşulan bonservis bedelinin ise 7 ila 10 milyon euro olduğu belirtildi.

(Fanatik)