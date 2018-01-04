Cenk Tosun'un yerine Kelechi Iheanacho

Beşiktaş’ta Cenk Tosun’un Everton’a transfer olmasıyla forvet hattına kimin geleceği de merak konusu oldu.

Yoğun bir transfer çalışması yapan siyah-beyazlılar için sürpriz bir isim gündeme geldi. Manchester City’den yetişen ve sezon başında Leicester City’ye giden Kelechi Iheanacho’nun Beşiktaş’ın gündeminde olduğu iddia edildi.

Bleacher Report’un muhabiri Dean Jones’un sosyal medya üzerinde yaptığı bilgilendirmede, Beşiktaş’ın Iheanacho’yu transfer listesine dahil ettiği ifade edildi.

Transferin ilk etapta kiralık olabileceği öne sürülüyor. İngiltere’ye giden Başkan Fikret Orman’ın da forvet hattına transfer çalışmaları yapması bekleniyor. Leicester City’de 9 maça çıkan Nijeryalı yıldız hiç gol atamadı. (Skorer)