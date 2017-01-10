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Beşiktaş'ın hedefindeki Eder Porto'ya gidiyor

Zaman zaman adı Türk takımlarıyla da anılan Portekizli futbolcu Eder, Porto'ya transfer oluyor.

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Portekiz Premier Ligi'nin güçlü takımlarından Porto, Fransa'nın Lille takımında forma giyen Portekizli futbolcu Eder'i kadrosuna katmak istiyor.

Portekiz basınında çıkan haberlere göre, Porto'nun 29 yaşındaki oyuncu için yüksek bir bonservis vermek istemediği ve oyuncuyu ilk etapta kiralamak istediği kaydedildi.

Fransa'da düzenlenen Avrupa Futbol Şampiyonası'nda ülkesinin kupaya uzanmasını sağlayan golü atan Eder'in adı bir dönem Beşiktaş'la da anılmıştı.

Bu sezon Lille formasıyla 17 maça çıkan Eder, 4 gol atma başarısı gösterdi. 29 yaşındaki golcü oyuncunun adı zaman zaman Türk takımlarıyla da anılıyordu.

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