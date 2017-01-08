Beşiktaş'ın iki yıldızını kapıyor
Süper Lig'in devre arasında Kayserispor ile anlaşan Sergen Yalçın Beşiktaş'ın yıldızlarına göz dikti.
Kayserispor’un hocası Sergen Yalçın raporu verdi, yönetim harekete geçti. Listede 1 numaralı isim Ömer Şişmanoğlu. Beşiktaş’la görüşmeler iyi gidiyor, gurbetçi forvet de eski takımına dönmeye sıcak bakıyor.
Erol Bedir başkanlık görevine geldikten sonra ayağa kalkan Kayserispor’da önce mevcut kadrodaki oyuncuların 12 milyon liralık alacakları ödendi. Ardından teknik direktörlük görevine Sergen Yalçın getirildi.
İLK HEDEF ŞİŞMANOĞLU
Takımın Antalya kampına giden Sergen hoca antrenmanları başlatırken, transfer listesini de yönetime verdi. Sarı-Kırmızılı idareciler, 1 numaralı hedef konumundaki Ömer Şişmanoğlu için Beşiktaş ile görüştü. Başkan Fikret Orman, oyuncuyla anlaşmaları durumunda kolaylık sağlayacaklarını söyledi.
Beşiktaş’ta yeni golcü geldikten sonra 4. alternatif durumuna düşecek olan Ömer de ayrılmak istiyor. Kayserispor’un teklifine sıcak bakan 27 yaşındaki gurbetçi isim, bir aksilik yaşanmazsa ikinci yarıda Sarı-Kırmızılı formayı terletecek.
KERİM DE İSTENİYOR
Türkiye kariyerine 2009’da Kayserispor’da başlayan Ömer, 3 sezon bu takımda görev yapmıştı. Ömer yuvaya dönmeye hazırlanırken, Sarı-Kırmızılı takımın Beşiktaş’tan istediği bir diğer oyuncu ise Kerim Frei. (Fanatik)
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