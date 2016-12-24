Beþiktaþ Samuel Eto'o için yeniden devrede

Beþiktaþ-Eto’o aþký tekrar alevlendi... Taraflar, sezon baþýnda da uzun süre flört etmiþ, hatta Kamerunlu futbolcu Siyah- Beyazlý yöneticilerle bir araya gelmiþ, ancak Antalyaspor þartlarý çok aðýrlaþtýrýnca transfer gerçekleþmemiþti. Ara transferde savunma ile birlikte hücum hattýna da takviye planlayan, özellikle Aboubakar’ýn formundan memnun olmayan Beþiktaþ, tekrar yýldýz futbolcu için nabýz yoklamaya baþladý.

Antalya yumuþadý

Taraflar, önümüzdeki hafta içinde bu konuyu yüz yüze görüþmek için masaya oturacak. Yýllýk yaklaþýk 4 milyon Euro dolayýnda bir para kazanan Eto’o’nun þu an için kulübü Antalyaspor’dan hiçbir alacaðýnýn bulunmadýðý, transferin gerçekleþmesi durumunda Kýrmýzý-Beyazlýlar’ýn 2 milyon Euro’luk maliyetten kurtulmanýn yaný sýra bir de makul bonservis rakamý talep ettiði öðrenildi.

Zam talebi yok

Sözleþmesi 2018’de bitecek Eto’o için Antalyaspor’un 1 milyon Euro’ya ek bir de Kerim Frei’ý istediði, ancak Kartal’ýn sadece sezon sonuna kadar kiralama seçeneðine sýcak baktýðý gelen haberler arasýnda. Kamerunlu yýldýzýn ise Antalyaspor’da kazandýðýndan daha yüksek bir ücret talep etmediði ifade edildi. Þenol Güneþ’in de deneyimli, ligi tanýyan ve formda bir oyuncuya sýcak baktýðýný yönetime aktardýðý vurgulandý.