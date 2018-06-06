Beşiktaş'ın istediği Ryan Fredericks'i West Ham aldı

Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, sezonun bitmesiyle ilk olarak sağ bek ve forvet pozisyonuna takviye istediğini yönetime iletmişti.

Bu doğrultuda çalışmalara başlayan Kara Kartal, İngiltere Championship'ten Premier Lig'e yükselen Fulham'ın sözleşmesi biten futbolcusu Ryan Fredericks ile iletişime geçmişti. Güneş'in de onay verdiği İngiliz futbolcu için bir çok kulüp, bonservissiz olması nedeniyle sıraya girmişti.

Ancak 25 yaşındaki futbolcunun tercihi yine İngiltere oldu. Ryan Fredericks, Bilic'in eski takımı West Ham United ile 4 yıllık resmi sözleşme imzaladı.

Ryan Fredericks, geçtiğimiz sezonu 48 maçla tamamlarken 9 da asist yapmıştı.