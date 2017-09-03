Beşiktaş'ın istediği Domagoj Vida'yı Sunderland da istiyor

Domagoj Vida için Dinamo Kiev’le anlaşma sağlayamayan Beşiktaş, Hırvat stoperi ara transferde bedelsiz renklerine bağlamanın hesaplarını yaparken, Sunderland’in de tecrübeli futbolcuyla ciddi olarak ilgilendiği ortaya çıktı.

İngiliz ekibine bağlı scoutların uzun süredir izledikleri Vida için kulübe olumlu görüş bildirdikleri ve transfer için çaba harcanacağı öğrenildi. Premier Lig’den Championship’e düşen Ada ekibinin bu transferi Beşiktaş gibi devre arasında bedelsiz gerçekleştirmeyi planladığı da ifade edildi.

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