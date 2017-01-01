Son Dakika Haberleri E-gazete 2Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Beşiktaş'ın istediği Sobol'a Lucescu güvencesi

Beşiktaş'ın gündemine aldığı Ukraynalı sol bek Eduard Sobol'a, eski hocası Mircea Lucescu kefil oldu.

  • Akşam
  • 1
  • 3
  • 0
  • 1
  • 0
  • 0
x

Beşiktaş'ın menajeri ile anlaştığı sol bek Eduard Sobol için scout ekibi olumlu bilgiler verdi. 21 yaşındaki Ukraynalının çift yönlü bir oyuncu olduğu belirtilirken 1.86 boyunda olması nedeniyle hava toplarında da etkili olduğu belirtildi. Bonservisi Shakhtar'da bulunan ama Zorya'da kiralık oynayan Sobol için Fikret Orman'a scoutlar, "Opsiyonlu alalım. 6 ay verimli olursa seneye bir yıldız transfer etmiş oluruz" önerisinde bulundu. Shakhtar'a 16 yaşında Lucescu tarafından getirilen Sobol, 2 sezon az da olsa şans buldu. Luce de Sobol'a kefil oldu.

DEVAMI İÇİN TIKLAYIN

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgün iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üslenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Başbakan Yıldırım: 'Terörist Noel Baba kılığındaydı' iddiaları yalan

Başbakan Yıldırım: "Terörist Noel Baba kılığındaydı" iddiaları yalan

Tarkan 2017'ye ailesiyle girdi

Tarkan 2017'ye ailesiyle girdi

Almanya'da katliam gibi kaza!..

Almanya'da katliam gibi kaza!..

İşte ABD'nin 'suç başkenti'!

İşte ABD'nin 'suç başkenti'!

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA