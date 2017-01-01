Beşiktaş'ın istediği Sobol'a Lucescu güvencesi

Beşiktaş'ın menajeri ile anlaştığı sol bek Eduard Sobol için scout ekibi olumlu bilgiler verdi. 21 yaşındaki Ukraynalının çift yönlü bir oyuncu olduğu belirtilirken 1.86 boyunda olması nedeniyle hava toplarında da etkili olduğu belirtildi. Bonservisi Shakhtar'da bulunan ama Zorya'da kiralık oynayan Sobol için Fikret Orman'a scoutlar, "Opsiyonlu alalım. 6 ay verimli olursa seneye bir yıldız transfer etmiş oluruz" önerisinde bulundu. Shakhtar'a 16 yaşında Lucescu tarafından getirilen Sobol, 2 sezon az da olsa şans buldu. Luce de Sobol'a kefil oldu.