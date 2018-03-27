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Beşiktaş'ın, Javier Pastore için PSG'ye 10 milyon Euro ödemeye hazır olduğu iddia edildi

Türkiye'de yılın transfer bombası şimdiden patlıyor. Paris Saint Germain Başkanı Nasser Al Khelaifi'ye teklif resmen iletildi, görüşmeler başladı.

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Yeni sezon öncesinde transfer çalışmalarına şimdiden başlayan Siyah-Beyazlılar, Fransa Lig 1 devi Paris Saint-Germain’in yıldızına kancayı takmıştı.

28 yaşındaki orta saha oyuncusu Javier Pastore konusunda çalışmalarını sürdüren Kara Kartal’ın, tecrübeli futbolcu için ayırdığı bütçe ortaya çıktı.

Fransız ve İtalyan basınında yer alan haberlere göre Beşiktaş’ın, başarılı isim için 10 milyon Euro (yaklaşık 50 milyon TL) ödemeye hazır olduğunu menajerler aracılığıyla PSG’ye ilettiği kaydedildi.

Kapıyı, 75 milyondan açtılar!

Sezon sonunda oyuncusuyla yollarını ayırmayı planlayan Fransız ekibinin de menajerler aracılığıyla gelen bu öneriye, “Teklifi 15 milyon Euro (yaklaşık 75 milyon TL) seviyesine çekerseniz kabul edebiliriz” cevabını verdiği kaydedildi.

İlk temasın ardından Başkan Fikret Orman’ın, konuyu kurmaylarıyla görüşüp sonrasında karara varacağı bildirildi.

(Fanatik)

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