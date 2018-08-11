Beşiktaş'ın kâr açıklaması ezeli rakiplerini kıskandırdı

BORÇ batağında çırpınan futbol kulüpleri, kurdaki artışla mali açıdan daha da sıkıntılı bir sürece girerken, tek olumlu haber Beşiktaş’tan geldi. Borsadaki spor kulüplerinin iç karartan mali tabloları içinde 10 milyon 47 bin Türk Lirası kâr açıklayan Beşiktaş’ın durumu bir istisna olarak kayıtlara geçti. Geçen sezonun aynı döneminde 4.7 milyon lira kâr yazan Kara Kartal’ın bilançosu, bu kez ikiye katladı. Toplam varlıklarını 549 milyon TL’den 952 milyon TL’ye yükselten Beşiktaş Kulübü’nün toplam yükümlülükleri ise 1 milyar TL’den, 1.46 milyar TL’ye yükseldi.

EN ÇOK ZARAR FENER’DE

Geçtiğimiz dönem 282 milyon TL zarar açıklayan Galatasaray’ın zararı yaklaşık 54 milyon TL’lik bir gerilemeyle 228.89 milyon TL oldu. Aslan’ın toplam yükümlülükleri ise 1 milyar 368 milyon TL’den, 1 milyar 305 milyon TL’ye geriledi.

3 ezeli rakipten F.Bahçe bu dönemde en çok zarar yazan futbol şirketi oldu. Kanarya’nın geçen yıl aynı dönemdeki 153 milyon TL’lik zararı, 278 milyon TL’ye yükseldi. Kanarya’nın toplam yükümlülükleri de 1.2 milyar TL’den, 2 milyar 39 milyon TL’ye çıktı. F.Bahçe’nin genel yönetim giderlerinde yaklaşık 4 milyon TL’lik bir iyileşme olması da dikkatlerden kaçmadı.

(Aksam)