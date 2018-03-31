Son Dakika Haberleri 31

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Beşiktaş'ın konuğu Alanyaspor

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 27. Haftasında Aytemiz Alanyaspor'u konuk ediyor.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Vodafone Park'ta saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Barış Şimşek yönetecek.     

Ligin 26. haftasında Medipol Başakşehir'e mağlup olarak 50 puanda kalan ve üçüncü sıraya düşen Beşiktaş, karşılaşmayı kazanarak şampiyonluk iddiasını kalan haftalara taşımaya çalışacak.     

Alanyaspor ile 4. randevu               

Beşiktaş, Aytemiz Alanyaspor ile Süper Lig'de 4. kez karşı karşıya gelecek.     

Siyah-beyazlı takım, ligde mücadele hakkını geçen sezon yakalayan rakibiyle oynadığı 3 karşılaşmayı da kazandı. 2016-2017 sezonunda Alanyaspor'a iki lig maçında da 4-1'lik skorlarla üstünlük kuran Beşiktaş, bu sezonki ilk müsabakada da  deplasmanda 2-1 galip geldi.     

Rakibine 3 karşılaşmada toplam 10 gol atan siyah-beyazlı ekip, 3 gol yedi.     

Evinde 39 maçtır yenilmiyor     

Beşiktaş, Aytemiz Alanyaspor karşısında Süper Lig'de iç sahadaki namağlup serisini sürdürmeye çalışacak.     

Evindeki son yenilgisini 2015-2016 sezonunun 13. haftasında, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda Akhisarspor'a 2-0 mağlup olarak yaşayan Beşiktaş, sonraki 39 lig karşılaşmasında rakiplerine galibiyet şansı vermedi. Siyah-beyazlı ekip, söz konusu 39 karşılaşmada 32 galibiyet ve 7 beraberlikle 103 puan topladı.     

Söz konusu 39 maçın 32'sini Vodafone Park'ta oynayan Beşiktaş, yeni stadında 25 galibiyet aldı, 7 kez berabere kaldı.     

Quaresma, Medel ve Adriano cezalı    

Beşiktaş'ta kart cezalısı oyuncular Ricardo Quaresma, Gary Medel ve Adriano Correia, bu akşamki mücadelede oynayamayacak.     

Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe ile oynanan maçta gördüğü kırmızı kartın yanı sıra rakibine yaptığı hareketlerden dolayı 5 maç ceza alan Quaresma, Trabzonspor, Gençlerbirliği ve Medipol Başakşehir mücadelelerinin ardından Aytemiz Alanyaspor karşısında da takımını yalnız bırakacak.     

Medipol Başakşehir ile oynanan maçta sarı kart görerek cezalı duruma düşen Medel ile Adriano da müsabakada görev alamayacak.     

5 oyuncu sarı kart ceza sınırında    

Beşiktaş'ta Aytemiz Alanyaspor maçı öncesi 5 oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.     

Siyah-beyazlı ekipte Atiba Hutchinson, Caner Erkin, Dusko Tosic, Oğuzhan Özyakup ve Tolgay Arslan bu akşamki karşılaşmada sarı kart görürse, 28. haftadaki Göztepe maçında cezalı duruma düşecek.     

Vagner Love eski takımına karşı    

Siyah-beyazlı takımın devre arasında Aytemiz Alanyaspor'dan transfer ettiği Vagner Love, eski takımına karşı forma giymeye hazırlanıyor.     

Geçen sezon başında Alanyaspor'a transfer olan Brezilyalı oyuncu, ilk yılında ligdeki maçlarda fileleri 23 kez havalandırarak gol kralı olmuştu. Bu sezonun ilk yarısında Alanyaspor formasıyla 10 gol kaydeden Vagner Love, siyah-beyazlı ekipte 2 lig golüne imza attı.

MUHTEMEL 11’LER

Beşiktaş: Fabri, Gökhan, Pepe, Tosic, Caner, Atiba, Tolgay, Lens, Talisca, Babel, Love

Alanyaspor: Haydar, Gassama, Tzavellas, Wellinton, N’Sakala, Taha, Sackey, Efecan, Emre, Fernandes, Douglas

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Turistler Kapadokya manzarası yerine erkek arkadaşını tokatlayan kızı izledi

Turistler Kapadokya manzarası yerine erkek arkadaşını tokatlayan kızı izledi

İşte Türkiye’nin yerli ve milli silahları

İşte Türkiye’nin yerli ve milli silahları

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA