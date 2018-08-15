Beşiktaş'ın LASK Linz ile karşılaşacağı maçın kadrosu belli oldu Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda sahasında 1-0 yendiği Avusturya ekibi LASK Linz ile yarın deplasmanda karşılaşacak. Şenol Güneş kritik maçın kadrosunu belirledi.