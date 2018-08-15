Beşiktaş'ın LASK Linz ile karşılaşacağı maçın kadrosu belli oldu
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda sahasında 1-0 yendiği Avusturya ekibi LASK Linz ile yarın deplasmanda karşılaşacak. Şenol Güneş kritik maçın kadrosunu belirledi.
Beşiktaş'ın LASK Linz maçı kadrosunda şu isimler yer alıyor:
Tolga, Utku, Ersin, Gökhan Gönül, Fatih, Vida, Pepe, Roco, Adriano, Caner, Medel, Necip, Dorukhan, Tolgay, Oğuzhan, Babel, Lens, Quaresma, Güven, Larin, Alpay, Love, Negredo.
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